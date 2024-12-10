Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 37%
Наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» согласовал предложение об индексации грузовых железнодорожных тарифов, сообщили на сайте компании.
«Набсовет АО «Укрзализныця» согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Эти предложения были 5 декабря 2024 утверждены правлением компании. В дальнейшем эти предложения будут направлены на рассмотрение Тарифного совета при Министерстве развития громад и территорий Украины», — проинформировала пресс-служба компании.
Железнодорожники подчеркнули, что не индексировали тарифы на грузовые перевозки более чем два года — с лета 2022-го. За это время цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20%.
Увеличить тарифы предлагают на 37%, называя такую индексацию «существенно более умеренной цифрой» в сравнении с индексом цен производителей промышленной продукции (он, по данным УЗ, составляет 176,4%).
«Индексация тарифов на грузовые перевозки жизненно необходима, чтобы украинская железная дорога могла стабильно функционировать и соблюдать стандарты безопасности. Уровень индексации тарифов был рассчитан минимально достаточным для того, чтобы финансировались операционные расходы, проводились критически необходимые ремонты инфраструктуры», — заявил председатель набсовета АО «Укрзалізниця» Гепард Хафер.
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Предложения индексации обещают «открыто представить и объяснить» клиентам. А после поднятия тарифов намерены пересмотреть зарплаты украинским железнодорожникам.
«Мы существенно задолжали самим железнодорожникам — уровень оплаты их труда существенно ниже среднего по промышленности, а ряд социальных выплат приостановлен. Индексация тарифов критически необходима, чтобы условия труда железнодорожников, по крайней мере, не ухудшались», — пояснил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.
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- Категории: Украина, Экономика; Теги: АО "Укрзалізниця", перевозки, подорожание, тарифы;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» согласовал предложение об индексации грузовых железнодорожных тарифов, сообщили на сайте компании".