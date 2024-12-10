Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 37%

Украина 10:25   10.12.2024
Оксана Горун
Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 37% Фото: АО «Укрзалізниця»

Наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» согласовал предложение об индексации грузовых железнодорожных тарифов, сообщили на сайте компании.

«Набсовет АО «Укрзализныця» согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Эти предложения были 5 декабря 2024 утверждены правлением компании. В дальнейшем эти предложения будут направлены на рассмотрение Тарифного совета при Министерстве развития громад и территорий Украины», — проинформировала пресс-служба компании.

Железнодорожники подчеркнули, что не индексировали тарифы на грузовые перевозки более чем два года — с лета 2022-го. За это  время цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20%.

Увеличить тарифы предлагают на 37%, называя такую индексацию «существенно более умеренной цифрой» в сравнении с индексом цен производителей промышленной продукции (он, по данным УЗ, составляет 176,4%).

«Индексация тарифов на грузовые перевозки жизненно необходима, чтобы украинская железная дорога могла стабильно функционировать и соблюдать стандарты безопасности. Уровень индексации тарифов был рассчитан минимально достаточным для того, чтобы финансировались операционные расходы, проводились критически необходимые ремонты инфраструктуры», — заявил  председатель набсовета АО «Укрзалізниця» Гепард Хафер.

Читайте также: Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты

Предложения индексации обещают «открыто представить и объяснить» клиентам. А после поднятия тарифов намерены пересмотреть зарплаты украинским железнодорожникам.

«Мы существенно задолжали самим железнодорожникам — уровень оплаты их труда существенно ниже среднего по промышленности, а ряд социальных выплат приостановлен. Индексация тарифов критически необходима, чтобы условия труда железнодорожников, по крайней мере, не ухудшались», — пояснил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
10.12.2024, 11:31
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
09.12.2024, 09:58
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
09.12.2024, 20:31
Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории
10.12.2024, 06:00
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
10.12.2024, 10:03
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
07.12.2024, 12:10

Новости по теме:

18:55
Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты
13:50
Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ
22:42
Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину
10:16
Два поезда из Харькова опаздывают из-за массированной атаки россиян по Украине
18:15
Еще один детский вагон также будет курсировать в поезде из Харькова

Вы читали новость: «Укрзалізниця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 37%»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» согласовал предложение об индексации грузовых железнодорожных тарифов, сообщили на сайте компании".