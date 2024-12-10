Укрзалізниця планує підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37%

Наглядова рада АТ “Укрзалізниця” погодила пропозицію щодо індексації тарифів на перевезення вантажів, повідомили на сайті компанії.

“Наглядова рада АТ “Укрзалізниця” погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів. Ці пропозиції були 5 грудня 2024 року затверджені правлінням компанії. Надалі ці пропозиції будуть направлені для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України“, – проінформувала пресслужба компанії.

Залізничники підкреслили, що не індексували тарифи на вантажні перевезення більш як два роки – з літа 2022-го. За цей час ціни на електроенергію зросли на 166%, на дизель – на 110%, на запчастини для теплотягів – на 217%, на запчастини для електротягів на 22%, підшипники – на 37%, колеса суцільнокатані – на 20%.

Збільшити тарифи пропонують на 37%, називаючи таку індексацію “суттєво помірнішою цифрою” порівняно з індексом цін виробників промислової продукції (він, за даними УЗ, становить 176,4%).

“Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури”, – заявив голова спостережної ради Гепард Хафер.

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Пропозиції індексації обіцяють “відкрито подати та пояснити” клієнтам. А після підвищення тарифів мають намір переглянути зарплати українським залізничникам.

“Ми суттєво заборгували самим залізничникам — рівень оплати їхньої праці суттєво нижчий за середній по промисловості, а низка соціальних виплат призупинена. Індексація тарифів критично необхідна, щоб умови праці залізничників принаймні не погіршувалися”, — пояснив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.