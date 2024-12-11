ОТГВ «Харьков»: 73 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки на севере области
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой, уточнили в ОТГВ «Харьков».
«За минувшие сутки враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица. Российские оккупанты нанесли 30 ударов дронами-камикадзе. Совершили 244 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – рассказали ВСУ.
В ОТГВ «Харьков» сообщили, что в течение суток ВС РФ потеряли на Харьковском направлении 73 военных: 49 убитых, 24 раненых. Кроме того, украинские защитники уничтожили 23 единицы вооружения и спецтехники врага: авто, 17 БПЛА, а также 51 укрытие и стартовую площадку для запуска беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 10:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но контролируемой, уточнили в ОТГВ «Харьков».".