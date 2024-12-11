ОТУВ “Харків”: 73 окупанти ліквідували ЗСУ за добу на півночі області

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою, уточнили в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці. Російські окупанти завдали 30 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 244 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – розповіли ЗСУ.

В ОТУВ “Харків” повідомили, що протягом доби ЗС РФ втратили на Харківському напрямку 73 військових: 49 убитих, 24 поранених. Крім того, українські захисники знищили 23 одиниці озброєння та спецтехніки ворога: авто, 17 БПЛА, а також 51 укриття та стартовий майданчик для запуску безпілотників.