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Понад 3,5 тисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, на Харківщині – 18 боїв

Україна 08:18   11.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 3,5 тисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, на Харківщині – 18 боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ стримали сім атак ворога на півночі Харківської області, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська, Липців та Стариці.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової“, – уточнили в Генштабі.

Загалом на різних ділянках фронту окупанти обстріляли позиції українських захисників понад 3,5 тисячі разів, у тому числі 111 – із реактивних систем залпового вогню, також ворог запустив 1600 дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Понад 3,5 тисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, на Харківщині – 18 боїв»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ЗСУ стримали сім атак ворога на півночі Харківської області, пишуть у Генштабі ЗСУ.".