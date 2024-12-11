Понад 3,5 тисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, на Харківщині – 18 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби ЗСУ стримали сім атак ворога на півночі Харківської області, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська, Липців та Стариці.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової“, – уточнили в Генштабі.
Загалом на різних ділянках фронту окупанти обстріляли позиції українських захисників понад 3,5 тисячі разів, у тому числі 111 – із реактивних систем залпового вогню, також ворог запустив 1600 дронів-камікадзе.
Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ЗСУ стримали сім атак ворога на півночі Харківської області, пишуть у Генштабі ЗСУ.".