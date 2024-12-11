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Больше 3,5 тысяч раз обстреляли россияне позиции ВСУ, на Харьковщине – 18 боев

Украина 08:18   11.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Больше 3,5 тысяч раз обстреляли россияне позиции ВСУ, на Харьковщине – 18 боев Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток ВСУ сдержали семь атак врага на севере Харьковской области, пишут в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска, Липцев и Старицы. На Купянщине зафиксировали 11 боестолкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Всего на разных участках фронта оккупанты обстреляли позиции украинских защитников больше 3,5 тысяч раз, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, также враг запустил 1600 дронов-камикадзе.

Потери врага, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток ВСУ сдержали семь атак врага на севере Харьковской области, пишут в Генштабе ВСУ.".