Больше 3,5 тысяч раз обстреляли россияне позиции ВСУ, на Харьковщине – 18 боев
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток ВСУ сдержали семь атак врага на севере Харьковской области, пишут в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска, Липцев и Старицы. На Купянщине зафиксировали 11 боестолкновений.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Всего на разных участках фронта оккупанты обстреляли позиции украинских защитников больше 3,5 тысяч раз, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, также враг запустил 1600 дронов-камикадзе.
Потери врага, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 08:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток ВСУ сдержали семь атак врага на севере Харьковской области, пишут в Генштабе ВСУ.".