Чем закончился механизированный штурм РФ возле Колесниковки, рассказали в ISW

Россияне продолжили наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов проинформировали в сводке 13 декабря в Институте изучения войны (ISW).

По данным российских источников, оккупанты смогли продвинуться около Кругляковки. Однако аналитики н нашли подтверждений этих заявлений. В то же время им удалось зафиксировать кадры неудачного штурма врага на Купянщине.

«На видео с геолокацией, опубликованном 12 декабря, видно, как российские войска проводят неудачный механизированный штурм уменьшенной роты в составе восьми машин восточнее Колесниковки (юго-восточнее Купянска). Украинский батальон, отражавший атаку, сообщил, что украинские силы уничтожили один танк, три БМП и три БТР», – добавили в ISW.

Также ВС РФ пытались наступать и на Харьковском направлении. Но штурмы в районе Глубокого, Липцев, Волчанска и Старицы не увенчались успехом.