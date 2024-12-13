Чем закончился механизированный штурм РФ возле Колесниковки, рассказали в ISW
Россияне продолжили наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов проинформировали в сводке 13 декабря в Институте изучения войны (ISW).
По данным российских источников, оккупанты смогли продвинуться около Кругляковки. Однако аналитики н нашли подтверждений этих заявлений. В то же время им удалось зафиксировать кадры неудачного штурма врага на Купянщине.
«На видео с геолокацией, опубликованном 12 декабря, видно, как российские войска проводят неудачный механизированный штурм уменьшенной роты в составе восьми машин восточнее Колесниковки (юго-восточнее Купянска). Украинский батальон, отражавший атаку, сообщил, что украинские силы уничтожили один танк, три БМП и три БТР», – добавили в ISW.
Также ВС РФ пытались наступать и на Харьковском направлении. Но штурмы в районе Глубокого, Липцев, Волчанска и Старицы не увенчались успехом.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, институт изучения войны, Харьковщиа;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжили наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов проинформировали в сводке 13 декабря в Институте изучения войны (ISW).".