Чим закінчився механізований штурм РФ біля Колісниківки, розповіли в ISW

Росіяни продовжили наступати на Харківському та Куп’янському напрямку. Про результати штурмів поінформували у зведенні 13 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними російських джерел, окупанти змогли просунутися біля Кругляківки. Проте аналітики не знайшли підтверджень цих заяв. Водночас їм вдалося зафіксувати кадри невдалого штурму ворога на Куп’янщині.

“На відео з геолокацією, опублікованому 12 грудня, видно, як російські війська проводять невдалий механізований штурм зменшеної роти у складі восьми машин на схід від Колісниківки (на південний схід від Куп’янська). Український батальйон, який відбивав атаку, повідомив, що українські сили знищили один танк, три БМП і три БТР”, – додали в ISW.

Також ЗС РФ намагалася наступати і на Харківському напрямку. Але штурми у районі Глибокого, Липців, Вовчанська та Стариці не увінчалися успіхом.