Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключений света в Харькове и области на 14-20 декабря.
«Обращаем ваше внимание на то, что каждая очередь (группа) разделена на две подгруппы» — отметили энергетики.
Проверить, в какой подгруппе находится ваш адрес – можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключений света в Харькове и области на 14-20 декабря.".