Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключений света в Харькове и области на 14-20 декабря.

«Обращаем ваше внимание на то, что каждая очередь (группа) разделена на две подгруппы» — отметили энергетики.

Проверить, в какой подгруппе находится ваш адрес – можно по ссылке.