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Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы

Общество 15:50   13.12.2024
Виктория Яковенко
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключений света в Харькове и области на 14-20 декабря.

«Обращаем ваше внимание на то, что каждая очередь (группа) разделена на две подгруппы» — отметили энергетики.

Проверить, в какой подгруппе находится ваш адрес – можно по ссылке.

график света на Харьковщине
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключений света в Харькове и области на 14-20 декабря.".