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Воздушная тревога в Украине — РФ атакует ракетами энергетику (обновляется)

Происшествия 08:44   13.12.2024
Оксана Горун
Воздушная тревога в Украине — РФ атакует ракетами энергетику (обновляется) Фото: Харьковский горсовет

Утро 13 декабря в Украине началось с массированного ракетного удара. Воздушные силы ВСУ информируют о пролете ракет над территорией страны.

Дополнено в 08:44. Армия РФ атакует с воздуха украинскую энергетику, заявил министр Герман Галущенко.

«Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация в сфере безопаности, будут уточняться нанесенные повреждения», — написал Галущенко в Facebook утром 13 декабря.

Укрэнерго уже проинформировало об «отягчении» графиков отключений по стране.

Дополнено в 08:34. Жителей западных областей Украины призывают находиться в укрытиях. Предупреждения опубликовали начальники Тернопольской и Львовской ОВА. Тем временем в Черкасской области уже ввели дополнительные графики отключения электричества.

Дополнено в 08:05. В Киевской области работает ПВО, также взрывы слышны в Одессе.

«В области работают силы ПВО», — сообщила Киевская ОВА.

Одесские паблики проинформировали, что взрывы слышны в Одессе. Начальник местной ОВА Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях.

07:30. По состоянию на 07:30 утра воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Иллюстрация: alerts.in.ua

После ночного налета «шахедов» Воздушные силы ВСУ начали предупреждать о готовящейся ракетной атаке — взлете Ту-95МС.

Под утро взрывы прозвучали в пригороде Харькова — россияне атаковали баллистикой. 

Следом ракеты начали заходить в воздушное пространство Украины. В 07:24 к причинам тревоги добавилась еще одна — взлетел носитель «кинжалов» МиГ-31К.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро 13 декабря в Украине началось с массированного ракетного удара. Воздушные силы ВСУ информируют о пролете ракет над территорией страны".