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Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде

Происшествия 07:00   13.12.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью и утром в Харькове звучали взрывы

Ночью в Харькове беспилотник ударил по 5-этажке в Индустриальном районе. Подробности сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, тип БПЛА еще устанавливают. Он не сдетонировал. Удар был около 01:43 ночи. В результате «прилета» был пожар. Пострадавших нет, проинформировал спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Под утро в Харькове также слышали взрывы. «Прилеты» около 06:15 утра пришлись по пригороду, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Воздушные силы ВСУ несколько раз информировали об угрозе баллистики. В том числе в 06:48. После этого предупреждения за городом также слышали взрыв.

Воздушная тревога по состоянию на 07:00 утра сохраняется на Харьковщине.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 07:00;

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