Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночью и утром в Харькове звучали взрывы
Ночью в Харькове беспилотник ударил по 5-этажке в Индустриальном районе. Подробности сообщил мэр города Игорь Терехов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, тип БПЛА еще устанавливают. Он не сдетонировал. Удар был около 01:43 ночи. В результате «прилета» был пожар. Пострадавших нет, проинформировал спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Под утро в Харькове также слышали взрывы. «Прилеты» около 06:15 утра пришлись по пригороду, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Воздушные силы ВСУ несколько раз информировали об угрозе баллистики. В том числе в 06:48. После этого предупреждения за городом также слышали взрыв.
Воздушная тревога по состоянию на 07:00 утра сохраняется на Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: баллистика, БПЛА, взрывы, ВС ВСУ, новости Харькова, прилеты, синегубов, терехов, чубенко;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".