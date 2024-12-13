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Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті

Події 07:00   13.12.2024
Оксана Горун
Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Вночі та вранці в Харкові лунали вибухи

Вночі в Харкові безпілотник ударив по 5-поверхівці в Індустріальному районі. Подробиці повідомив мер міста Ігор Терехов.

За даними Харківської обласної прокуратури, тип БПЛА ще встановлюють. Він не здетонував. Удар був близько 01:43 ночі. Внаслідок “прильоту” була пожежа. Постраждалих немає, поінформував речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Під ранок у Харкові також чули вибухи. “Прильоти” близько 06:15 ранку припали до передмістя, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ кілька разів інформували про загрозу балістики. Зокрема о 06:48. Після цього попередження за містом також чули вибух.

Повітряна тривога станом на 07:00 ранку зберігається на Харківщині.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".