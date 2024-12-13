Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті

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07:00

Вночі та вранці в Харкові лунали вибухи

Вночі в Харкові безпілотник ударив по 5-поверхівці в Індустріальному районі. Подробиці повідомив мер міста Ігор Терехов.

За даними Харківської обласної прокуратури, тип БПЛА ще встановлюють. Він не здетонував. Удар був близько 01:43 ночі. Внаслідок “прильоту” була пожежа. Постраждалих немає, поінформував речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Під ранок у Харкові також чули вибухи. “Прильоти” близько 06:15 ранку припали до передмістя, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ кілька разів інформували про загрозу балістики. Зокрема о 06:48. Після цього попередження за містом також чули вибух.

Повітряна тривога станом на 07:00 ранку зберігається на Харківщині.