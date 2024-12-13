Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Вночі та вранці в Харкові лунали вибухи
Вночі в Харкові безпілотник ударив по 5-поверхівці в Індустріальному районі. Подробиці повідомив мер міста Ігор Терехов.
За даними Харківської обласної прокуратури, тип БПЛА ще встановлюють. Він не здетонував. Удар був близько 01:43 ночі. Внаслідок “прильоту” була пожежа. Постраждалих немає, поінформував речник прокуратури Дмитро Чубенко.
Під ранок у Харкові також чули вибухи. “Прильоти” близько 06:15 ранку припали до передмістя, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Повітряні сили ЗСУ кілька разів інформували про загрозу балістики. Зокрема о 06:48. Після цього попередження за містом також чули вибух.
Повітряна тривога станом на 07:00 ранку зберігається на Харківщині.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: баллистика, БПЛА, вибухи, ВС ВСУ, новини Харкова, прилеты, сінєгубов, терехов, чубенко;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".