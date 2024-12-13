Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи

В АТ «Харківобленерго» опублікували новий графік відключень світла у Харкові та області на 14-20 грудня.

«Звертаємо вашу увагу на те, що кожну чергу (групу) розділено на дві підгрупи» – зазначили енергетики.

Перевірити, в якій підгрупі знаходиться ваша адреса – можна за посиланням.