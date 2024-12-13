Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ «Харківобленерго» опублікували новий графік відключень світла у Харкові та області на 14-20 грудня.
«Звертаємо вашу увагу на те, що кожну чергу (групу) розділено на дві підгрупи» – зазначили енергетики.
Перевірити, в якій підгрупі знаходиться ваша адреса – можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» опублікували новий графік відключень світла у Харкові та області на 14-20 грудня.".