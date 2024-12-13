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Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи

Суспільство 15:50   13.12.2024
Вікторія Яковенко
Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ «Харківобленерго» опублікували новий графік відключень світла у Харкові та області на 14-20 грудня.

«Звертаємо вашу увагу на те, що кожну чергу (групу) розділено на дві підгрупи» – зазначили енергетики.

Перевірити, в якій підгрупі знаходиться ваша адреса – можна за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» опублікували новий графік відключень світла у Харкові та області на 14-20 грудня.".