Повітряна тривога в Україні – РФ атакує ракетами енергетику (оновлюється)
Ранок 13 грудня в Україні розпочався з масованого ракетного удару. Повітряні сили ЗСУ інформують про проліт ракет над територією країни.
Доповнено о 08:44. Армія РФ атакує українську енергетику з повітря, заявив міністр Герман Галущенко.
“Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження”, – написав Галущенко у фейсбуці вранці 13 грудня.
Укренерго вже поінформувало про “обтяження” графіків відключень у країні.
Доповнено о 08:34. Жителів західних областей України закликають перебувати в укриттях. Попередження опублікували начальники Тернопільської та Львівської ОВА. Тим часом на Черкащині вже запровадили додаткові графіки відключення електрики.
Доповнено о 08:05. На Київщині працює ППО, також вибухи чути в Одесі.
“В області працюють сили ППО”, – повідомила Київська ОВА.
Одеські пабліки поінформували, що вибухи чутно в Одесі. Начальник місцевої ОВА Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях.
07:30. Станом на 07:30 ранку повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України.
Після нічного нальоту “шахедів” Повітряні сили ЗСУ почали попереджати про ракетну атаку, що готується – зліт Ту-95МС.
Під ранок вибухи пролунали в передмісті Харкова – росіяни атакували балістикою.
Слідом ракети почали заходити в повітряний простір України. О 07:24 до причин тривоги додалася ще одна – злетів носій “кинджалів” МіГ-31К.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок 13 грудня в Україні розпочався з масованого ракетного удару. Повітряні сили ЗСУ інформують про проліт ракет над територією країни".