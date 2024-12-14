Избил знакомого из-за ревности к экс-жене: харьковчанин получил подозрение
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который, по данным правоохранителей, жестоко избил сожителя своей бывшей жены.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний харьковчанин посетил дом своей бывшей жены в одном из населенных пунктов Змиевщины и обнаружил там своего знакомого.
«Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес многочисленные удары по лицу и голове сожителя женщины. Потерпевший упал на пол и потерял сознание. Его жизнь спасли медики», — отметили в полиции.
Ссора возникла из-за ревности, выяснили правоохранители. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УКУ (преднамеренные тяжкие телесные повреждения). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас мужчина в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жена, избил, полиция, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 19:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который, по данным правоохранителей, жестоко избил сожителя своей бывшей жены.".