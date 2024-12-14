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Избил знакомого из-за ревности к экс-жене: харьковчанин получил подозрение

Общество 19:46   14.12.2024
Виктория Яковенко
Избил знакомого из-за ревности к экс-жене: харьковчанин получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который, по данным правоохранителей, жестоко избил сожителя своей бывшей жены.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний харьковчанин посетил дом своей бывшей жены в одном из населенных пунктов Змиевщины и обнаружил там своего знакомого.

«Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес многочисленные удары по лицу и голове сожителя женщины. Потерпевший упал на пол и потерял сознание. Его жизнь спасли медики», — отметили в полиции.

Ссора возникла из-за ревности, выяснили правоохранители. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УКУ (преднамеренные тяжкие телесные повреждения). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас мужчина в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 19:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который, по данным правоохранителей, жестоко избил сожителя своей бывшей жены.".