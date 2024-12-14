Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру

На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який, за даними правоохоронців, жорстоко побив співмешканця своєї колишньої дружини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 38-річний харків’янин завітав до будинку своєї колишньої дружини в одному із населених пунктів Зміївщини і виявив там свого знайомого.

«Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний завдав численні удари по обличчю та голові співмешканцю жінки. Потерпілий впав на підлогу та втратив свідомість. Його життя врятували медики», – зазначили у поліції.

Сварка виникла через ревнощі, з’ясували правоохоронці. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми. Зараз чоловік у СІЗО.