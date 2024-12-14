Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру
На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який, за даними правоохоронців, жорстоко побив співмешканця своєї колишньої дружини.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 38-річний харків’янин завітав до будинку своєї колишньої дружини в одному із населених пунктів Зміївщини і виявив там свого знайомого.
«Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний завдав численні удари по обличчю та голові співмешканцю жінки. Потерпілий впав на підлогу та втратив свідомість. Його життя врятували медики», – зазначили у поліції.
Сварка виникла через ревнощі, з’ясували правоохоронці. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми. Зараз чоловік у СІЗО.
Читайте також: У Харкові підліток пішов з дому після сварки: чому мати не шукала хлопця
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жена, избил, поліція, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 19:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який, за даними правоохоронців, жорстоко побив співмешканця своєї колишньої дружини.".