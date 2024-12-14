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Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру

Суспільство 19:46   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який, за даними правоохоронців, жорстоко побив співмешканця своєї колишньої дружини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 38-річний харків’янин завітав до будинку своєї колишньої дружини в одному із населених пунктів Зміївщини і виявив там свого знайомого.

«Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний завдав численні удари по обличчю та голові співмешканцю жінки. Потерпілий впав на підлогу та втратив свідомість. Його життя врятували медики», – зазначили у поліції.

Сварка виникла через ревнощі, з’ясували правоохоронці. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми. Зараз чоловік у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який, за даними правоохоронців, жорстоко побив співмешканця своєї колишньої дружини.".