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«Дешево и сердито» — аналитик об активности на полигоне РФ «Капустин Яр»

Украина 19:33   21.12.2024
Оксана Горун
«Дешево и сердито» — аналитик об активности на полигоне РФ «Капустин Яр» Скриншот

Армия РФ придумала способ создавать воздушные тревоги по всей Украине, не тратя деньги на взлет МиГ-31 К, считает аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Угрозы «Орешником», единожды долетевшим до Украины, могут оказаться гораздо более рациональными, чем казались изначально. Хотя большинство экспертов сомневается в реальной эффективности этого оружия (в безъядерном исполнении), оно может нанести Украине не физический, а экономический и моральный урон.

«Создается видимость пуска с «Капустин Яр» — и включается тревога по всей Украине. Не нужно поднимать в воздух перехватчик (носитель «Кинжала» МиГ-31К — Ред.), обслуживание которого на грани возможного. Не нужно тратиться на заправку перехватчика и выжигать топливо. Достаточно просто объявить бесполетную зону и имитировать пуск. То, что называется – «дешево и сердито», — пишет Александр Коваленко.

Он поясняет свое мнение: в течение полномасштабного вторжения РФ не раз использовала подъем в воздух самолета МиГ-31К, который несет ракету «Кинжал», как «фактор психологического, экономического и в некоторых случаях огневого воздействия на украинцев». Эта  ракета может быстро достичь любой точки в Украине, а потому взлет  МиГ-31К всегда приводит к объявлению воздушной тревоги по всей стране.

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«В случае с МиГ-31К у РОВ (российских оккупационных войск — Ред.) не всегда давалось огневое воздействие, то есть, непосредственное применение Х-47М2 «Кинжал», а вот психологическое и экономическое – регулярно. МиГ-31К взлетает – тревога по всей стране, предприятия останавливаются, мосты перекрываются, общая нервозность по стране повышается», — описывает аналитик.

Однако, по имеющимся данным, у РФ менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К. Эти самолеты изнашиваются, а производить новые россияне не способны.

«Это очень и очень дорого, поднимать такую боевую машину только для того, чтобы напугать украинцев и перекрыть сообщение с правого на левый берег. С другой стороны, нашли более дешевый способ оказывать психологическое и экономическое давление на Украину», — излагает Коваленко версию того, зачем на полигоне «Капустин Яр» стали регулярно имитировать готовность запустить «Орешник».

Лишь за сутки воздушную тревогу из-за угрозы удара этой ракетой в Украине объявляли дважды — 20 декабря, около полудня, и 21 декабря в 10:32.

Несмотря на явные манипуляции россиян с «Орешником», Коваленко советует реагировать на тревоги.

«Это точно так же как и с МиГ-31К, на сотню взлетов был один, но реальный пуск», — предупредил он.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ придумала способ создавать воздушные тревоги по всей Украине, не тратя деньги на взлет МиГ-31 К, считает аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко".