“Дешево та сердито” – аналітик про активність на полігоні РФ “Капустін Яр”

Армія РФ вигадала спосіб створювати повітряні тривоги по всій Україні, не витрачаючи гроші на зліт МіГ-31 К, вважає аналітик “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

Загрози “Орешником”, який одного разу долетів до України, можуть виявитися набагато раціональнішими, ніж здавались спочатку. Хоча більшість експертів висловлюють сумніви щодо реальної ефективності цієї зброї (у без’ядерному виконанні), вона може завдати Україні не фізичної, а економічної та моральної шкоди.

“Створюється видимість пуску з “Капустін Яр” – і включається тривога по всій Україні. Не потрібно підіймати в повітря перехоплювач (носій “Кинжала” МіГ-31К – Ред.), обслуговування якого на межі можливого. Не потрібно витрачатися на заправку перехоплювача та випалювати паливо. Достатньо просто оголосити безполітну зону та імітувати пуск. Те, що називається – “дешево та сердито”, – пише Олександр Коваленко.

Він пояснює свою думку: протягом повномасштабного вторгнення РФ неодноразово використовувала підйом у повітря літака МіГ-31К, який несе ракету “Кинжал”, як “фактор психологічного, економічного та в деяких випадках вогневого впливу на українців”. Ця ракета може швидко досягти будь-якої точки в Україні, а тому підйом МіГ-31К завжди призводить до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

“У випадку з МіГ-31К у РОВ (російських окупаційних військ – Ред.) не завжди давався вогневий вплив, тобто, безпосереднє застосування Х-47М2 “Кинжал”, а от психологічний та економічний – регулярно. МіГ-31К злітає – тривога по всій країні, підприємства зупиняються, мости перекриваються, загальна нервозність у країні підвищується”, — описує аналітик.

Однак, за наявними даними, у РФ менше ніж ескадрилья боєздатних МіГ-31К. Ці літаки зношуються, а виробляти нові росіяни не здатні.

“Це дуже й дуже дорого, підіймати таку бойову машину тільки для того, щоб налякати українців і перекрити сполучення з правого на лівий берег. З іншого боку, знайшли дешевший спосіб чинити психологічний та економічний тиск на Україну”, – викладає Коваленко версію того, навіщо на полігоні “Капустін Яр” стали регулярно імітувати готовність запустити “Орешник”.

Лише за добу повітряну тривогу через загрозу удару цією ракетою в Україні оголошували двічі – 20 грудня, близько полудня, та 21 грудня о 10:32.

Попри явні маніпуляції росіян із “Орешником”, Коваленко радить реагувати на тривоги.

“Це так само як і з МіГ-31К, на сотню зльотів був один, але реальний пуск”, – попередив він.