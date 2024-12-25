Тревога по всей Украине — РФ атакует ракетами: что известно (дополняется)

Утром 25 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине.

О взлете российских ракетоносцев Ту-95мс Воздушные силы ВСУ проинформировали в 01:36.

Параллельно в течение ночи продолжался налет «шахедов». В 05:25 утра ВС ВСУ сообщили о пуске «калибров» из акватории Черного моря.

А в 06:00 — о ракете в направлении Харьковской области с территории Белгородской.

Следом в Харькове прозвучало порядка десяти взрывов. Известно о пожарах в городе и пострадавших.

Российские крылатые ракеты тем временем атакуют центральную Украину. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую области. Telegram-каналы сообщали о взрывах, которые были слышны в Днепре и Кременчуге.

Укрэнерго проинформировало о дополнительных ограничениях электроснабжения в связи с атакой.