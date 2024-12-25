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Тревога по всей Украине — РФ атакует ракетами: что известно (дополняется)

Происшествия 06:56   25.12.2024
Оксана Горун
Тревога по всей Украине — РФ атакует ракетами: что известно (дополняется) Иллюстрация: alerts.in.ua

Утром 25 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. 

О взлете российских ракетоносцев Ту-95мс Воздушные силы ВСУ проинформировали в 01:36.

Параллельно в течение ночи продолжался налет «шахедов». В 05:25 утра ВС ВСУ сообщили о пуске «калибров» из акватории Черного моря.

А в 06:00 — о ракете в направлении Харьковской области с территории Белгородской.

Следом в Харькове прозвучало порядка десяти взрывов. Известно о пожарах в городе и пострадавших.

Российские крылатые ракеты тем временем атакуют центральную Украину. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую области. Telegram-каналы сообщали о взрывах, которые были слышны в Днепре и Кременчуге.

Укрэнерго проинформировало о дополнительных ограничениях электроснабжения в связи с атакой.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 06:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине".