Тривога по всій Україні – РФ атакує ракетами: що відомо (доповнюється)

Вранці 25 грудня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні.

Доповнено о 07:10. Армія РФ масово атакує енергетику України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження”, – написав він.

06:56. Про зліт російських ракетоносців Ту-95мс Повітряні сили ЗСУ поінформували о 01:36.

Паралельно протягом ночі продовжувався наліт “шахедів”. О 05:25 ранку ПС ЗСУ повідомили про пуск “калібрів” з акваторії Чорного моря.

А о 06:00 – про ракету в напрямку Харківської області з території Бєлгородської.

Слідом у Харкові пролунало близько десяти вибухів. Відомо про пожежі в місті та постраждалих.

Російські крилаті ракети тим часом атакують центральну Україну. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській областям. Телеграм-канали повідомляли про вибухи, які чули в Дніпрі та Кременчуці.

Укренерго поінформувало про додаткові обмеження електропостачання у зв’язку з атакою.