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Шесть боев еще идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 19:29   31.12.2024
Оксана Якушко
Шесть боев еще идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Всего на Харьковском и Купянском направлениях зафиксировали 8 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов россиян пострадали районы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, такие как Демьяновка, Возрожденское, Тимофеевка, Студенок, Стягайловка и Медведевка.

Сегодня на Харьковском направлении россияне один раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска возле Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений возле Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Шесть боев еще продолжаются.

Читайте также: Враг 16 раз атаковал на Купянском направлении – утренние данные Генштаба ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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Шесть боев еще идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Харьковском и Купянском направлениях зафиксировали 8 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".