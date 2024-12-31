Шесть боев еще идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Всего на Харьковском и Купянском направлениях зафиксировали 8 боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов россиян пострадали районы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, такие как Демьяновка, Возрожденское, Тимофеевка, Студенок, Стягайловка и Медведевка.
Сегодня на Харьковском направлении россияне один раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска возле Волчанска.
На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений возле Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Шесть боев еще продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 19:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Харьковском и Купянском направлениях зафиксировали 8 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".