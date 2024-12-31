Шесть боев еще идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Всего на Харьковском и Купянском направлениях зафиксировали 8 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов россиян пострадали районы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, такие как Демьяновка, Возрожденское, Тимофеевка, Студенок, Стягайловка и Медведевка.

Сегодня на Харьковском направлении россияне один раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска возле Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений возле Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Шесть боев еще продолжаются.