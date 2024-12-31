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Шість боїв ще тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 19:29   31.12.2024
Оксана Якушко
Шість боїв ще тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксували 8 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів росіян постраждали райони населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей, такі як Дем’янівка, Відродженівське, Тимофіївка, Студенок, Стягайлівка та Медведівка.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни один раз штурмували оборонні рубежі українського війська біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів біля Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боїв ще тривають.

Читайте також: Ворог 16 разів атакував на Куп’янському напрямку – ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксували 8 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".