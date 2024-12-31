Шість боїв ще тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксували 8 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів росіян постраждали райони населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей, такі як Дем’янівка, Відродженівське, Тимофіївка, Студенок, Стягайлівка та Медведівка.
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни один раз штурмували оборонні рубежі українського війська біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів біля Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боїв ще тривають.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 19:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксували 8 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".