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СБУ: десять лет тюрьмы получила харьковчанка за корректировку ударов по городу

Без рубрики 16:38   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
СБУ: десять лет тюрьмы получила харьковчанка за корректировку ударов по городу

Фигурантку вместе с двумя сообщниками задержали еще в 2023 году, напомнили в СБУ. Подельники женщины уже отправились в тюрьму.

Предательницей оказалась 45-летняя жительница Харькова, которая добровольно согласилась работать на РФ.

«Чтобы получить координаты потенциальных целей, женщина объезжала город и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники сил обороны. Во время разведывательных вылазок информаторша фотографировала периметры военных объектов, а также обозначала их геолокации на гугл-картах», – пишет пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Полученные данные она передавала врагу через «связного» – бывшего сожителя, которые уехал в Россию еще в 2017 и вступил в ЧВК «Вагнер».

«При обыске у злоумышленницы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Продолжаются комплексные меры, чтобы выявить и наказать «связного» российской информаторши», – добавили силовики.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 10 годам за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 16:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фигурантку вместе с двумя сообщниками задержали еще в 2023 году, напомнили в СБУ. Подельники женщины уже отправились в тюрьму.".