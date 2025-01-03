СБУ: десять років тюрми отримала харків’янка за коригування ударів по місту
Фігурантку разом із двома спільниками затримали ще у 2023 році, нагадали в СБУ. Спільники жінки вже вирушили до в’язниці.
Зрадницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яка добровільно погодилася працювати на РФ.
“Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Під час розвідувальних вилазок інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах“, – пише прессекретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Отримані дані вона передавала ворогові через “зв’язного” – колишнього співмешканця, який виїхав до Росії ще у 2017 і вступив до ПВК “Вагнер”.
“При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки”, – додали силовики.
Суд визнав жінку винною та засудив до 10 років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 16:38;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фігурантку разом із двома спільниками затримали ще у 2023 році, нагадали в СБУ. Спільники жінки вже вирушили до в’язниці.".