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СБУ: десять років тюрми отримала харків’янка за коригування ударів по місту

Без рубрики 16:38   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
СБУ: десять років тюрми отримала харків’янка за коригування ударів по місту

Фігурантку разом із двома спільниками затримали ще у 2023 році, нагадали в СБУ. Спільники жінки вже вирушили до в’язниці.

Зрадницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яка добровільно погодилася працювати на РФ.

Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Під час розвідувальних вилазок інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах“, – пише прессекретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Отримані дані вона передавала ворогові через “зв’язного” – колишнього співмешканця, який виїхав до Росії ще у 2017 і вступив до ПВК “Вагнер”.

“При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки”, – додали силовики.

Суд визнав жінку винною та засудив до 10 років за ґратами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 16:38;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фігурантку разом із двома спільниками затримали ще у 2023 році, нагадали в СБУ. Спільники жінки вже вирушили до в’язниці.".