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Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях

Фронт 16:53   09.01.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях Фото: Генштаб ВСУ

Один раз с начала суток штурмовали оккупанты на Харьковском направлении и пять – на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили штурм войск РФ вблизи Старицы.

На Купянском направлении враг пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.

Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку.

«С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один раз с начала суток штурмовали оккупанты на Харьковском направлении и пять – на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".