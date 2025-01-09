Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях

Один раз с начала суток штурмовали оккупанты на Харьковском направлении и пять – на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили штурм войск РФ вблизи Старицы.

На Купянском направлении враг пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.

Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку.

«С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — отметили в Генштабе.