Генштаб: шесть раз атаковал враг на Харьковском и Купянском направлениях
Фото: Генштаб ВСУ
Один раз с начала суток штурмовали оккупанты на Харьковском направлении и пять – на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили штурм войск РФ вблизи Старицы.
На Купянском направлении враг пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.
Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку.
«С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один раз с начала суток штурмовали оккупанты на Харьковском направлении и пять – на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".