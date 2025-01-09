Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках

Один раз від початку доби штурмували окупанти на Харківському напрямку та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили штурм військ РФ поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.

З артилерії ворог обстріляв Тимофіївку.

«Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках», – зазначили у Генштабі.