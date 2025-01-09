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Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках

Фронт 16:53   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках Фото: Генштаб ЗСУ

Один раз від початку доби штурмували окупанти на Харківському напрямку та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили штурм військ РФ поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.

З артилерії ворог обстріляв Тимофіївку.

«Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один раз від початку доби штурмували окупанти на Харківському напрямку та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".