Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ
Один раз від початку доби штурмували окупанти на Харківському напрямку та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили штурм військ РФ поблизу Стариці.
На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.
З артилерії ворог обстріляв Тимофіївку.
«Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один раз від початку доби штурмували окупанти на Харківському напрямку та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".