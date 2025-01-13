Фигурант – экс-полицейский: будут судить мужчину, работавшего на РФ в Купянске

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина начал сотрудничать с РФ сразу после оккупации Купянска – на тот момент он работал полицейским.

Фигурант дела добровольно перешел на сторону РФ и получил должность уже в оккупационной полиции, отметили правоохранители.

«Он вступил в должность «оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в оккупационной полиции. Фигурант «работал» с местным населением, принимал заявления и сообщения о преступлениях и осуществлял их документальное оформление в соответствии с российским законодательством», – пишут в прокуратуре.

За это обвиняемый получал от 40 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Однако перед контрнаступлением ВСУ и деоккупацией Купянска мужчина сбежал в РФ. На данный момент его объявили в розыск.

«Обвиняемого будут судить в Червонозаводском районном суде г. Харькова. Максимальное наказание, которое грозит бывшему украинскому правоохранителю – пожизненное лишение свободы», – уточнили правоохранители.

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