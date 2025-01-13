Фігурант – колишній коп: судитимуть чоловіка, що працював на РФ у Куп’янську

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік почав співпрацювати із РФ одразу після окупації Куп’янська – на той момент він працював поліцейським.

Фігурант справи добровільно перейшов на бік РФ та отримав посаду вже в окупаційній поліції, зазначили правоохоронці.

“Він обійняв посаду «оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в окупаційній поліції. Фігурант «працював» з місцевим населенням, приймав заяви і повідомлення про злочини та здійснював їх документальне оформлення у відповідності до російського законодавства“, – пишуть у прокуратурі.

За це обвинувачений отримував від 40 до 50 тисяч рублів щомісяця. Однак перед контрнаступом ЗСУ та деокупацією Куп’янська чоловік втік до РФ. Наразі його оголосили у розшук.

“Обвинуваченого судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує колишньому українському правоохоронцю, – довічне позбавлення волі“, – уточнили правоохоронці.