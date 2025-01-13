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Фігурант – колишній коп: судитимуть чоловіка, що працював на РФ у Куп’янську

Події 10:29   13.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фігурант – колишній коп: судитимуть чоловіка, що працював на РФ у Куп’янську

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік почав співпрацювати із РФ одразу після окупації Куп’янська – на той момент він працював поліцейським. 

Фігурант справи добровільно перейшов на бік РФ та отримав посаду вже в окупаційній поліції, зазначили правоохоронці.

Він обійняв посаду «оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в окупаційній поліції.  Фігурант «працював» з місцевим населенням, приймав заяви і повідомлення про злочини та здійснював їх документальне оформлення у відповідності до російського законодавства“, – пишуть у прокуратурі.

За це обвинувачений отримував від 40 до 50 тисяч рублів щомісяця. Однак перед контрнаступом ЗСУ та деокупацією Куп’янська чоловік втік до РФ. Наразі його оголосили у розшук.

Обвинуваченого судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує колишньому українському правоохоронцю, – довічне позбавлення волі“, – уточнили правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Фігурант – колишній коп: судитимуть чоловіка, що працював на РФ у Куп’янську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 10:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік почав співпрацювати із РФ одразу після окупації Куп’янська – на той момент він працював поліцейським. ".