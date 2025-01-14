На Харьковщине школьница сбежала от издевательств матери
Фото: Нацполиция
Полицейские узнали, что мать-выпивоха издевается над 13-летней дочерью, когда школьница сбежала из дома, сообщила Нацполиция.
В Чугуеве 14 января, около 1 часа ночи, женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь вышла из комнаты общежития в туалет и пропала. Самостоятельно женщина не смогла найти ребенка.
Копы быстро разыскали девочку – оказалось, что она даже из дома не уходила. Ребенок спрятался от матери на 9 этаже общежития.
Девочка рассказала ювеналам, что ее мать, когда напивается, ругается и угрожает отдать дочь в детский дом. Поэтому школьница не хотела возвращаться домой.
Полицейские составили админпротокол по отношению к 42-летней женщине за совершение домашнего насилия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, домашнее насилие, Нацполиция, ушла из дома, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские узнали, что мать-выпивоха издевается над 13-летней дочерью, когда школьница сбежала из дома, сообщила Нацполиция.".