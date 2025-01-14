На Харьковщине школьница сбежала от издевательств матери

Полицейские узнали, что мать-выпивоха издевается над 13-летней дочерью, когда школьница сбежала из дома, сообщила Нацполиция.

В Чугуеве 14 января, около 1 часа ночи, женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь вышла из комнаты общежития в туалет и пропала. Самостоятельно женщина не смогла найти ребенка.

Копы быстро разыскали девочку – оказалось, что она даже из дома не уходила. Ребенок спрятался от матери на 9 этаже общежития.

Девочка рассказала ювеналам, что ее мать, когда напивается, ругается и угрожает отдать дочь в детский дом. Поэтому школьница не хотела возвращаться домой.

Полицейские составили админпротокол по отношению к 42-летней женщине за совершение домашнего насилия.