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На Харьковщине школьница сбежала от издевательств матери

Происшествия 18:22   14.01.2025
Оксана Якушко
На Харьковщине школьница сбежала от издевательств матери Фото: Нацполиция

Полицейские узнали, что мать-выпивоха издевается над 13-летней дочерью, когда школьница сбежала из дома, сообщила Нацполиция.

В Чугуеве 14 января, около 1 часа ночи, женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь вышла из комнаты общежития в туалет и пропала. Самостоятельно женщина не смогла найти ребенка.

Копы быстро разыскали девочку – оказалось, что она даже из дома не уходила. Ребенок спрятался от матери на 9 этаже общежития.

Девочка рассказала ювеналам, что ее мать, когда напивается, ругается и угрожает отдать дочь в детский дом. Поэтому школьница не хотела возвращаться домой.

Полицейские составили админпротокол по отношению к 42-летней женщине за совершение домашнего насилия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские узнали, что мать-выпивоха издевается над 13-летней дочерью, когда школьница сбежала из дома, сообщила Нацполиция.".