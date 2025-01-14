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На Харківщині школярка втекла від знущань матері

Події 18:22   14.01.2025
Оксана Якушко
На Харківщині школярка втекла від знущань матері

Поліціянти дізналися, що мати-п’яниця знущається з 13-річної доньки, коли школярка втекла з дому, повідомила Нацполіція.

У Чугуєві 14 січня, близько 1 години ночі, жінка повідомила, що її 13-річна донька вийшла з кімнати гуртожитку до вбиральні та зникла. Самостійно жінка не змогла знайти дитину.

Копи швидко розшукали дівчинку – виявилося, що вона навіть з будинку не виходила. Дитина сховалася від матері на 9-му поверсі гуртожитку.

Дівчинка розповіла ювеналам, що її мати, коли напивається як чіп, сварить та погрожує віддати доньку до дитячого будинку. Через це школярка не хотіла вертатись додому.

Поліціянти склали адмінпротокол стосовно 42-річної жінки за вчинення домашнього насильства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти дізналися, що мати-п’яниця знущається з 13-річної доньки, коли школярка втекла з дому, повідомила Нацполіція.".