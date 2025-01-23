Без атак, но с ударами БпЛА и обстрелами: что происходит на севере Харьковщины
Обстановка на Харьковском направлении за сутки существенных изменений не претерпела и остается сложной. СОУ продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».
В традиционной сводке защитников нет информации об атаках врага за сутки. Об отсутствии боев здесь ранее сообщал и Генштаб ВСУ.
Однако, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 58 ударов дронами-камикадзе и совершили 413 обстрелов позиций украинских воинов, говорится в сообщении.
Потери врага за сутки составили 51 человек, из них безвозвратные – 15, санитарные – 36.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 92 единицы вооружения и военной техники, в частности: шесть артиллерийских систем, 15 автомобилей, шесть единиц спецтехники и 65 БпЛА.
Уничтожены: 67 укрытий для личного состава, пять мест хранения боеприпасов и стартовая площадка запуска БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на Харьковском направлении за сутки существенных изменений не претерпела и остается сложной. СОУ продолжают сдерживать давление оккупационных войск.".