Без атак, но с ударами БпЛА и обстрелами: что происходит на севере Харьковщины

Обстановка на Харьковском направлении за сутки существенных изменений не претерпела и остается сложной. СОУ продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».

В традиционной сводке защитников нет информации об атаках врага за сутки. Об отсутствии боев здесь ранее сообщал и Генштаб ВСУ.

Однако, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 58 ударов дронами-камикадзе и совершили 413 обстрелов позиций украинских воинов, говорится в сообщении.

Потери врага за сутки составили 51 человек, из них безвозвратные – 15, санитарные – 36.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 92 единицы вооружения и военной техники, в частности: шесть артиллерийских систем, 15 автомобилей, шесть единиц спецтехники и 65 БпЛА.

Уничтожены: 67 укрытий для личного состава, пять мест хранения боеприпасов и стартовая площадка запуска БпЛА.