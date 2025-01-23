Без атак, але з ударами БпЛА й обстрілами: ситуація на півночі Харківщини
Обстановка на Харківському напрямку за добу суттєвих змін не зазнала та залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».
У традиційному зведенні захисників немає інформації про атаки ворога за добу. Про відсутність боїв тут раніше повідомляв і Генштаб ЗСУ.
Однак, минулої доби окупанти завдали 58 ударів дронами-камікадзе та здійснили 413 обстрілів позицій українській воїнів, йдеться у повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу склали 51 особу, з них безповоротні – 15, санітарні – 36.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 92 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: шість артилерійських систем, 15 автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 65 БпЛА.
Знищено: 67 укриттів для особового складу, п’ять місць зберігання боєприпасів та стартовий майданчик запуску БпЛА.
Читайте також: “Шляху назад немає”: ЗСУ про мотивацію росіян, які воюють на півночі області
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, обстріли, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без атак, але з ударами БпЛА й обстрілами: ситуація на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на Харківському напрямку за добу суттєвих змін не зазнала та залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».".