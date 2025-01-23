Без атак, але з ударами БпЛА й обстрілами: ситуація на півночі Харківщини

Обстановка на Харківському напрямку за добу суттєвих змін не зазнала та залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».

У традиційному зведенні захисників немає інформації про атаки ворога за добу. Про відсутність боїв тут раніше повідомляв і Генштаб ЗСУ.

Однак, минулої доби окупанти завдали 58 ударів дронами-камікадзе та здійснили 413 обстрілів позицій українській воїнів, йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу склали 51 особу, з них безповоротні – 15, санітарні – 36.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 92 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: шість артилерійських систем, 15 автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 65 БпЛА.

Знищено: 67 укриттів для особового складу, п’ять місць зберігання боєприпасів та стартовий майданчик запуску БпЛА.