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У Волчанска на Харьковском направлении идут четыре боя — Генштаб ВСУ

Фронт 18:27   27.01.2025
Оксана Якушко
У Волчанска на Харьковском направлении идут четыре боя — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 82 боя, сообщил Генштаб ВСУ. 

На Харьковском направлении продолжаются четыре боя у Волчанска.

Россияне дважды штурмовали у Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.

Ранее стало известно, что россияне захватили новые территории в Харьковской области на Боровском направлении, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 18:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 82 боя, сообщил Генштаб ВСУ. ".