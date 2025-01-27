У Волчанска на Харьковском направлении идут четыре боя — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 82 боя, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении продолжаются четыре боя у Волчанска.
Россияне дважды штурмовали у Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.
Ранее стало известно, что россияне захватили новые территории в Харьковской области на Боровском направлении, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бой, волчанск, Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 18:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 82 боя, сообщил Генштаб ВСУ. ".