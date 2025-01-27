У Волчанска на Харьковском направлении идут четыре боя — Генштаб ВСУ

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 82 боя, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются четыре боя у Волчанска.

Россияне дважды штурмовали у Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.

Ранее стало известно, что россияне захватили новые территории в Харьковской области на Боровском направлении, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).