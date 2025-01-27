Чотири бої тривають біля Вовчанська на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
З початку доби вздовж усієї лінії фронту сталися 82 бої, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку тривають чотири бої біля Вовчанська.
Росіяни двічі штурмували біля Піщаного та Лозової на Куп’янському напрямку.
Раніше стало відомо, що росіяни захопили нові території у Харківській області на Борівському напрямку, розповіли у зведенні 27 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бой, вовчанськ, Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 18:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби вздовж усієї лінії фронту сталися 82 бої, повідомив Генштаб ЗСУ. ".