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Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь

Украина 07:08   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога на Харьковщине звучала почти всю ночь – причина

Из-за угрозы применения баллистики с востока тревога в Харькове и области прозвучала еще накануне в 20:16.

Вскоре добавилась еще и активность вражеской авиации, а Воздушные силы предупредили о возможных пусках КАБов.

Кроме этого, в 21:18 для Харьковщины возникла новая угроза – регион атаковали БпЛА. 

До полуночи они летали над Харьковской областью, меняя курс. Угроза ударов сохранялась. Лишь под утро беспилотники покинули регион – отбой тревоги объявили в 03:44. Но уже в 05:25 ее возобновили из-за повторных пусков баллистики. 

На этот раз тревога длилась недолго и уже через полчаса в 05:53 прозвучал отбой. А в 06:53 для Харьковщины возникла очередная угроза – атака БпЛА «Молния». По состоянию на 07:08 отбоя тревоги не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".