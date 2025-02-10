Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:08
Тревога на Харьковщине звучала почти всю ночь – причина
Из-за угрозы применения баллистики с востока тревога в Харькове и области прозвучала еще накануне в 20:16.
Вскоре добавилась еще и активность вражеской авиации, а Воздушные силы предупредили о возможных пусках КАБов.
Кроме этого, в 21:18 для Харьковщины возникла новая угроза – регион атаковали БпЛА.
До полуночи они летали над Харьковской областью, меняя курс. Угроза ударов сохранялась. Лишь под утро беспилотники покинули регион – отбой тревоги объявили в 03:44. Но уже в 05:25 ее возобновили из-за повторных пусков баллистики.
На этот раз тревога длилась недолго и уже через полчаса в 05:53 прозвучал отбой. А в 06:53 для Харьковщины возникла очередная угроза – атака БпЛА «Молния». По состоянию на 07:08 отбоя тревоги не было.
Читайте также: Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, харьковщина, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".