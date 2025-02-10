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Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч

Україна 07:08   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині звучала майже всю ніч – причина

Через загрозу застосування балістики зі сходу тривога в Харкові та області пролунала ще напередодні о 20:16.

Незабаром додалася ще й активність ворожої авіації, а Повітряні сили попередили про можливі запуски КАБів.

Крім цього, о 21:18 для Харківщини виникла нова загроза – регіон атакували БпЛА. 

До опівночі вони літали над Харківською областю, змінюючи курс. Загроза ударів зберігалася.  Лише під ранок безпілотники залишили регіон – відбій тривоги оголосили о 03:44. Але вже о 05:25 її відновили через повторні запуски балістики. 

Цього разу тривога тривала недовго і вже за пів години о 05:53 пролунав відбій. А о 06:53 для Харківщини виникла чергова загроза – атака БпЛА «Молния». Станом на 07:08 відбою тривоги не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".