Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что

В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».

По данным мэрии, с конца января харьковчане подали 596 заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 235 заявлений — за уничтоженное.

«В рамках программы около 12 тысяч граждан уже получили денежную помощь для проведения ремонта на общую сумму более 1 млрд грн», — добавили в мэрии.

Кроме этого, сформировали 572 жилищных сертификата на 423 уничтоженных объекта недвижимого имущества на общую сумму 900 млн грн, отметили в горсовете.

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что большинство из 1290 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, остались в регионе и на сертификат от государства приобрели новое жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах. Тех, кто купил жилье в других областях страны (Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской) меньше.