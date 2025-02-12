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Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что

Общество 16:12   12.02.2025
Виктория Яковенко
Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».

По данным мэрии, с конца января харьковчане подали 596 заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 235 заявлений — за уничтоженное.

«В рамках программы около 12 тысяч граждан уже получили денежную помощь для проведения ремонта на общую сумму более 1 млрд грн», — добавили в мэрии.

Кроме этого, сформировали 572 жилищных сертификата на 423 уничтоженных объекта недвижимого имущества на общую сумму 900 млн грн, отметили в горсовете.

"єВідновлення" Харьков
Фото: Харьковский горсовет
"єВідновлення" Харьков
Фото: Харьковский горсовет
"єВідновлення" Харьков
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что большинство из 1290 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, остались в регионе и на сертификат от государства приобрели новое жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах. Тех, кто купил жилье в других областях страны (Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской) меньше.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».".