Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что
В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».
По данным мэрии, с конца января харьковчане подали 596 заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 235 заявлений — за уничтоженное.
«В рамках программы около 12 тысяч граждан уже получили денежную помощь для проведения ремонта на общую сумму более 1 млрд грн», — добавили в мэрии.
Кроме этого, сформировали 572 жилищных сертификата на 423 уничтоженных объекта недвижимого имущества на общую сумму 900 млн грн, отметили в горсовете.
Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что большинство из 1290 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, остались в регионе и на сертификат от государства приобрели новое жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах. Тех, кто купил жилье в других областях страны (Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской) меньше.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, гроші, деньги, міськрада, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».".