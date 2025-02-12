Харків’яни отримали понад 1 млрд грн: у мерії розповіли, на що виділені кошти

У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».

За даними мерії, з кінця січня харків’яни подали 596 заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів майно, ще 235 заяв – за знищене.

«У межах програми близько 12 тис. містян вже отримали грошову допомогу для проведення ремонту на загальну суму понад 1 млрд грн», – додали у мерії.

Крім цього, сформували 572 житлові сертифікати на 423 знищені об’єкти нерухомого майна на загальну суму 900 млн грн, зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що більшість із 1290 мешканців Харківщини, чиї квартири та будинки були знищені внаслідок обстрілів, залишилися в регіоні та на сертифікат від держави придбали нове житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах. Тих, хто купив житло в інших областях країни (Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській) менше.