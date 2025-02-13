Частный дом горел в городе Харьковской области (фото)
В Купянске произошел бытовой пожар – вечером загорелся жилой дом, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
О пожаре в одноэтажном жилом доме стало известно в 17.20.
Когда приехали пожарные, площадь пожара составляла 280 м².
Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, купянск, пожары, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске произошел бытовой пожар – вечером загорелся жилой дом, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. ".