Частный дом горел в городе Харьковской области (фото)

В Купянске произошел бытовой пожар – вечером загорелся жилой дом, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

О пожаре в одноэтажном жилом доме стало известно в 17.20.

Когда приехали пожарные, площадь пожара составляла 280 м².

Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.