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Частный дом горел в городе Харьковской области (фото)

Происшествия 19:34   13.02.2025
Оксана Якушко
Частный дом горел в городе Харьковской области (фото)

В Купянске произошел бытовой пожар – вечером загорелся жилой дом, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. 

О пожаре в одноэтажном жилом доме стало известно в 17.20.

Когда приехали пожарные, площадь пожара составляла 280 м².

Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске произошел бытовой пожар – вечером загорелся жилой дом, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. ".