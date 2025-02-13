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Приватний будинок палав у місті на Харківщині (фото)

Події 19:34   13.02.2025
Оксана Якушко
Приватний будинок палав у місті на Харківщині (фото)

У Куп’янську сталася побутова пожежа – увечері спалахнув житловий будинок, повідомили у ДСНС у Харківській області. 

Про пожежу в одноповерховому житловому будинку стало відомо о 17:20.

Коли приїхали вогнеборці, площа пожежі складала 280 м₂.

Жертв і постраждалих немає. Причину займання встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську сталася побутова пожежа – увечері спалахнув житловий будинок, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".