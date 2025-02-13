Приватний будинок палав у місті на Харківщині (фото)
У Куп’янську сталася побутова пожежа – увечері спалахнув житловий будинок, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Про пожежу в одноповерховому житловому будинку стало відомо о 17:20.
Коли приїхали вогнеборці, площа пожежі складала 280 м₂.
Жертв і постраждалих немає. Причину займання встановлюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, куп'янск, пожежа, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 19:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську сталася побутова пожежа – увечері спалахнув житловий будинок, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".