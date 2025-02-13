ГСЧС: вечером в пожаре пострадал мужчина – загорелся частный дом

Ситуацию с пожарами на Харьковщине прокомментировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, в течение суток в области возникло 11 пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировали.

«В результате бытового пожара пострадал 43-летний мужчина, получивший отравление угарным газом и госпитализированный в лечебное учреждение. Событие произошло около 20:00 в селе Мизяки Богодуховского района. Горел частный дом на площади 60 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.

Причину пожара, добавили спасатели, на данный момент устанавливают.