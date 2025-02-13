ГСЧС: вечером в пожаре пострадал мужчина – загорелся частный дом
Ситуацию с пожарами на Харьковщине прокомментировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, в течение суток в области возникло 11 пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировали.
«В результате бытового пожара пострадал 43-летний мужчина, получивший отравление угарным газом и госпитализированный в лечебное учреждение. Событие произошло около 20:00 в селе Мизяки Богодуховского района. Горел частный дом на площади 60 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.
Причину пожара, добавили спасатели, на данный момент устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию с пожарами на Харьковщине прокомментировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. ".