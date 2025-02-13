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ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок

Події 08:14   13.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок

Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області. 

За даними рятувальників, протягом доби в області виникло 11 пожеж. Займань через обстріли не зафіксували.

“Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20:00 у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 м. кв.”, – уточнили у ДСНС.

Причину пожежі, додали рятувальники, наразі встановлюють.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 08:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".