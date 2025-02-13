ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок
Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, протягом доби в області виникло 11 пожеж. Займань через обстріли не зафіксували.
“Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20:00 у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 м. кв.”, – уточнили у ДСНС.
Причину пожежі, додали рятувальники, наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 08:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".