ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок

Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, протягом доби в області виникло 11 пожеж. Займань через обстріли не зафіксували.

“Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20:00 у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 м. кв.”, – уточнили у ДСНС.

Причину пожежі, додали рятувальники, наразі встановлюють.