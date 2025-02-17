Четверо мужчин пострадали из-за атаки БпЛА на Купянщину: горел грузовик (фото)

В результате ударов российских БпЛА в Купянском районе Харьковской области днем 17 февраля пострадали четверо мужчин.

В 16:05 российский FPV-дрон ударил по селу Кутьковка. Множественные осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте 23, 48 и 50 лет. Их доставили в больницу. Повреждены частные домовладения, сообщают в областной прокуратуре.

В селе Пристин около 15:35 БпЛА «Молния» влетел в грузовое авто, в результате чего машина загорелась. 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).