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Четверо людей постраждали через атаку БпЛА на Куп’янщину: горіла вантажівка

Події 19:44   17.02.2025
Олена Нагорна
Четверо людей постраждали через атаку БпЛА на Куп’янщину: горіла вантажівка

Внаслідок ударів російських БпЛА у Куп’янському районі Харківської області вдень 17 лютого постраждали четверо чоловіків.

О 16:05 російський FPV-дрон ударив по селу Кутьківка. Численні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені приватні домоволодіння, повідомляють в обласній прокуратурі.

У селі Пристін близько 15:35 БпЛА «Молния» влетів у вантажне авто, внаслідок чого машина загорілася. 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 19:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів російських БпЛА у Куп’янському районі Харківської області вдень 17 лютого постраждали четверо чоловіків.".