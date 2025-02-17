Четверо людей постраждали через атаку БпЛА на Куп’янщину: горіла вантажівка

Внаслідок ударів російських БпЛА у Куп’янському районі Харківської області вдень 17 лютого постраждали четверо чоловіків.

О 16:05 російський FPV-дрон ударив по селу Кутьківка. Численні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені приватні домоволодіння, повідомляють в обласній прокуратурі.

У селі Пристін близько 15:35 БпЛА «Молния» влетів у вантажне авто, внаслідок чого машина загорілася. 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).