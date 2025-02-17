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Избили и ограбили военного в Харькове: дело – в суде

Общество 15:18   17.02.2025
Виктория Яковенко
Избили и ограбили военного в Харькове: дело – в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело двух 38-летних мужчин, подозреваемых в нападении на 45-летнего военного.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что инцидент произошел 27 декабря около 17:50 в прошлом году. Тогда, по данным следствия, двое мужчин находились недалеко от подземного перехода на улице Привокзальной. Там они и увидели приехавшего в отпуск воина.

«Догнав его, один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преодолев таким образом сопротивление и нанеся мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество — телефон, документы, наличные средства и другие вещи, которые он имел при себе, после чего сбежали с места преступления», — отметили правоохранители.

Фигурантов задержали. Сейчас они в СИЗО.

Мужчинам инкриминируют грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело двух 38-летних мужчин, подозреваемых в нападении на 45-летнего военного.".