Избили и ограбили военного в Харькове: дело – в суде

Правоохранители передали в суд дело двух 38-летних мужчин, подозреваемых в нападении на 45-летнего военного.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что инцидент произошел 27 декабря около 17:50 в прошлом году. Тогда, по данным следствия, двое мужчин находились недалеко от подземного перехода на улице Привокзальной. Там они и увидели приехавшего в отпуск воина.

«Догнав его, один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преодолев таким образом сопротивление и нанеся мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество — телефон, документы, наличные средства и другие вещи, которые он имел при себе, после чего сбежали с места преступления», — отметили правоохранители.

Фигурантов задержали. Сейчас они в СИЗО.

Мужчинам инкриминируют грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.