Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді
Правоохоронці передали до суду справу двох 38-річних чоловіків, яких підозрюють у нападі на 45-річного військового.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що інцидент стався 27 грудня торік близько 17:50. Тоді, за даними слідства, двоє чоловіків перебували неподалік підземного переходу на вулиці Привокзальній. Там вони і побачили воїна, який приїхав у відпустку.
«Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину», – зазначили правоохоронці.
Фігурантів затримали. Наразі вони у СІЗО.
Чоловікам інкримінують грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу двох 38-річних чоловіків, яких підозрюють у нападі на 45-річного військового.".