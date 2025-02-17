Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді

Правоохоронці передали до суду справу двох 38-річних чоловіків, яких підозрюють у нападі на 45-річного військового.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що інцидент стався 27 грудня торік близько 17:50. Тоді, за даними слідства, двоє чоловіків перебували неподалік підземного переходу на вулиці Привокзальній. Там вони і побачили воїна, який приїхав у відпустку.

«Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину», – зазначили правоохоронці.

Фігурантів затримали. Наразі вони у СІЗО.

Чоловікам інкримінують грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.