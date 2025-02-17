Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді

Суспільство 15:18   17.02.2025
Вікторія Яковенко
Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу двох 38-річних чоловіків, яких підозрюють у нападі на 45-річного військового.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що інцидент стався 27 грудня торік близько 17:50. Тоді, за даними слідства, двоє чоловіків перебували неподалік підземного переходу на вулиці Привокзальній. Там вони і побачили воїна, який приїхав у відпустку.

«Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину», – зазначили правоохоронці.

Фігурантів затримали. Наразі вони у СІЗО.

Чоловікам інкримінують грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також: Конфлікт на Харківщині: чоловік кинув гранату під ноги жінки – поліція

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
18.02.2025, 15:34
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
18.02.2025, 15:03
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
18.02.2025, 14:29
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
18.02.2025, 13:18
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
18.02.2025, 14:32
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
18.02.2025, 13:47

Новини за темою:

15:18
Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді
16:29
У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового
15:54
24-річного жителя Чугуєва підозрюють у підпалі авто військового (фото, відео)
17:50
Чотирьох цуценят врятували бійці під час штурму у Вовчанську на Харківщині 📹
16:34
Підпалили авто військового: харків’ян затримали (фото, відео)

Ви читали новину: «Побили і пограбували військового у Харкові: справа – у суді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу двох 38-річних чоловіків, яких підозрюють у нападі на 45-річного військового.".