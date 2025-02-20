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Безработный харьковчанин «продавал» должность в ГБР за $20 тысяч – прокуратура

Общество 14:47   20.02.2025
Виктория Яковенко
Безработный харьковчанин «продавал» должность в ГБР за $20 тысяч – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 46-летнего мужчину, который, по данным следствия, предлагал «помочь» с трудоустройством на должность следователя в ГБР.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант – безработный харьковчанин. Он убеждал, что имеет связи в этом правоохранительном органе, что позволит беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора.

«Он отметил, что во время тестирования нужно лишь создать видимость сдачи экзамена, а успешный результат «гарантируют» другие лица», — отметили правоохранители.

Свои «услуги» фигурант оценил в 20 000 долларов. Однако он уточнил: чтобы начать процесс, нужно передать первый транш в размере 10 тысяч долларов, рассказали в прокуратуре.

Правоохранители поймали мужчину «на горячем» – когда он получал деньги от клиента на Салтовке. На встречу фигурант даже приехал на элитном автомобиле и в военной форме с шевронами, чтобы усилить впечатление о своей «влиятельности».

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьего лица за совершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 4 ст. 368 УКУ). Сейчас фигурант – в СИЗО.

Если вину докажут, ему «светит» от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других участников этой схемы.

задержали харьковчанина
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 46-летнего мужчину, который, по данным следствия, предлагал «помочь» с трудоустройством на должность следователя в ГБР.".