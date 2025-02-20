Безробітний харків’янин «продавав» посаду в ДБР за $20 тисяч – прокуратура
У Харкові затримали 46-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого в ДБР.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурант – безробітний харків’янин. Він переконував, що має «зв’язки» у цьому правоохоронному органі, що дозволить безперешкодно організувати позитивний результат конкурсного відбору.
«Він зазначив, що під час тестування потрібно лише створити видимість складання іспиту, а успішний результат «гарантують» інші особи», – зазначили правоохоронці.
Свої «послуги» фігурант оцінив у 20 000 доларів. Проте він уточнив: щоб розпочати «процес» потрібно передати перший транш у розмірі 10 тисяч доларів, розповіли в прокуратурі.
Правоохоронці піймали чоловіка «на гарячому» – коли він отримував гроші від клієнта на Салтівці. На зустріч фігурант навіть приїхав на елітному авто та у військовій формі з шевронами, щоб підсилити враження про свою «впливовість».
Наразі чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ч. 4 ст. 368 ККУ). Зараз фігурант – у СІЗО.
Якщо провину доведуть, йому «світить» від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших учасників цієї схеми.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 46-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого в ДБР.".