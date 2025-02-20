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Где можно заработать более 37 тысяч гривен: вакансии в Харькове и области

Общество 12:12   20.02.2025
Виктория Яковенко
Где можно заработать более 37 тысяч гривен: вакансии в Харькове и области Фото: ХОВА

По состоянию на 20 февраля в Харьковской области актуальны 2154 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия мастера цеха с зарплатой 37600 гривен. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет иметь 25170, а наладчик станков и манипуляторов с программным управлением – 25 тысяч.

Юрист будет зарабатывать 24 990 тысяч, помощник судьи – 21 400, аппаратчик перегонки – 20 900, инженер-исследователь – 20 тысяч, сверлильщик – 17190, охранник – 17 тысяч, а оператор прядеплетильной машины – 12 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте также: Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20 февраля в Харьковской области актуальны 2154 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".