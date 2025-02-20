Де можна заробити понад 37 тисяч гривень: вакансії в Харкові й області

Станом на 20 лютого в Харківській області актуальні 2154 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія майстра цеху із зарплатою 37600 гривень. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб матиме 25170, а налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 25 тисяч.

Юрист зароблятиме 24990 тисяч, помічник судді – 21400, апаратник перегонки – 20900, інженер-дослідник – 20 тисяч, свердлувальник – 17190, охоронник – 17 тисяч, а оператор прядеплетільної машини – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.